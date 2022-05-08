حاليلوزيتش يخرج عن صمته ويرد على أخبار إقالته من تدريب المغرب !

خرج المُدرب البوسني للمُنتخب المغربي، وحيد حاليلوزيتش، عن صمته ليرد على أخبار إقالته من تدريب أسود الأطلس.

“حاليلو” قال في تصريحات لموقع كووورة العربي اليوم الأحد:”أتعرض لحملة انتقادات واسعة”.

“بدلا من الحديث عن أرقامي وإنجازاتي يتحدثون عن إقالتي، لم أعد أطق هذا الوضع”.

قبل أن يُضيف:”لقد تسلحت بالقوة ولم تعد تربكني كل تلك الأكاذيب، أنا الآن في مكتبي أشتغل، ولا ألتفت لكل ما راج عني وما زال يروّج”.

كما ختم:”أواصل مهامي بشكل عادي، ولا يهمني ما يقولون في الإعلام”.