حاليلوزيتش يروي تفاصيل اكتشافه لسليماني

كشف المدرب البوسني “وحيد حليلوزيتش” تفاصيل استدعائه لإسلام سليماني سنة 2012 للمنتخب الوطني الجزائري.

الناخب الوطني السابق قال في حوار مُطول مع “فرانس فوتبول” الفرنسية.

“لقد دعاني رئيس شباب بلوزداد لمشاهدة مباراة لفريقه في الدوري الجزائري، في ذلك الوقت كنت ابحث عن مهاجم يُجيد اللعب في العمق”.

“عندما كُنت بصدد مُشاهدة اللقاء اكتشفت مهاجم كبير ينشط في فريق شباب بلوزداد، يتحرك كثيرا ويُحارب على كل الكرات ورائع في الكرات الرأسية التي تُعتبر نقاط قوته”.

“لقد سألت عن اسمه وطلبت معلومات عنه فاكتشفت أنه لم يُستدعى سابقا للمنتخبات الوطنية، قررت مُباشرة استدعائه للمنتخب الأول”.