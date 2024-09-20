حاليلوزيتش يسعى للعودة إلى الجزائر

يسعى الناخب الوطني الأسبق وحيد حاليلوزيتش إلى الجزائر بشتى الطرق بعد غياب طويل عن البلد الذي احتضنه في وقت سايق .

وقال وحيد حاليلوزيتش، في تصريح مقتضب له، للإعلامي الجزائري حفيظ دراجي “لا أريد أن أموت دون زيارة الجزائر مجددا”، بعد لقاء جرى بين الطرفين على هامش ملتقى سراييفو الذي تم فيه عرض فيلم حول مسيرته الكروية “حسب منشور لحفيظ دراجي”.

كما أكد الإعلامي البارز في القناة القطرية “بيان سبورتس” حفيظ دراجي آن وحيد حاليلوزيتش لا يتوقف عن الحديث عن تجربته مع الجزائر، وتقديره للشعب الجزائري.

وسبق لحاليلوزيتش، الإشراف على العارضة الفنية لـ “الخضر” الذي قاده لإنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم 2014.