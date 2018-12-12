“حاليلوزيتش” يطلب التعاقد مع لاعبين جزائريين !

كشفت المصادر الفرنسية، أن “وحيد حاليلوزيتش” المدرب الأسبق للمنتخب الوطني والحالي لنادي “نانت” الفرنسي، طالب إدارة فريقه بالتعاقد مع لاعبين جزائريين.

وأكدت ذات المصادر، أن الأمر يتعلق بمهاجم نادي السد القطري “بغداد بونجاح” ولاعب “بيتيس” الإسباني “رياض بودبوز”، غير أن الصراع سيكون كبيرا على ضمهما.

فبونجاح مطلوب في عدد من الأندية الأوروبية، والذي يقنع إدارة السد يمكنه الظفر بخدمات أفضل هداف في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

في حين أن “رياض بودبوز” محل اهتمام نادي “نيس” الفرنسي، الذي كان مصرا على انتدابه في الميركاتو الصيفي الماضي، وعاد للإهتمام بضمه في هذا الميركاتو.