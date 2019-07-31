“حاليلوزيتش” يقترب من تدريب “المغرب”

الرياضة
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“حاليلوزيتش” يقترب من تدريب “المغرب”
بقلم أمير بهلول

كشفت المصادر الصحفية الفرنسية، أن الناخب الوطني الأسبق “وحيد حاليلوزيتش”، يتجه لمغادرة “نانت” هذا الأسبوع.

حيث سيقدم “استقالته” لمجلس إدارة النادي الفرنسي، كون التيار لا يمر بين الطرفين بعد عدم حصوله على ما يريد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي.

ويبدو أن “حاليلو” في طريقه لتدريب المنتخب المغربي بعد رحيل “رونار” عن تدريب “أسود الأطلس”.

يذكر أن المدرب البوسني مرشح فوق العادة لتدريب “المغرب” ويتواجد في قائمة المرشحين الفرنسي “لوران بلان” أيضا.

كما أن تجربة “حاليلوزيتش” مع “الجزائر” تجعل “الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم” تفكر جديا بالتعاقد مع البونسي.


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