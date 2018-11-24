حاليلوزيتش يكشف عن سبب مغادرته الجزائر بعد مونديال البرازيل

كشف المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش عن السبب الذي دفعه لمغادرة المنتخب الجزائري مباشرة بعد مونديال البرازيل 2014.

وأجرى المدرب الحالي لفريق نانت الفرنسي حوارا مطولا مع جريدة “لويفيغارو الفرنسية” كشف من خلالها عن العروض التي تحصل عليهم من عمالقة الاندية الأوروبية بعد تألقه مع المنتخب الجزائري في مونديال البرازيل”.

وقال: ” بعد مونديال البرازيل تلقيت العديد من الإتصالات من طرف عمالقة الأندية الأوروبية، إلا أنني رفضت ذلك لأنني أعطيت كلمة لصديقي في الدوري التركي من أجل تدريب فريقه “طرابازون سبورت” الجميع لم يفهموا هذا القرار وأنا واحد منهم..لقد أخطأت الإختيار”.

وأضاف: ” كانت لدي إتصالات من طرف أفضل الأندية الإنجليزية، والإيطالية لكن صديقي أصر على خدماتي منذ عام كامل”.

وأضاف: ” بعد أسبوع واحد عن مواجهة منتخب ألمانيا في إطار الدور ثمن النهائي من المونديال وجدت نفسي في نادي..في اليوم الأول أدركت أنني أخطأت..قال لي المدرب أنه يرغب في أن يكون بطل الدوري التركي، لكنني أجبته أنه بهذا التشكيلة سيسقط إلى القسم الثاني”.