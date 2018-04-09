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“حاليلوزيتش” يَدخل مُفكرة منتخبات عربية وآسيوية !

الرياضة
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“حاليلوزيتش” يَدخل مُفكرة منتخبات عربية وآسيوية ! وحيد حاليلوزيتش
بقلم وليد كويني

ساعات قليلة بعد إعلان الإتحاد الياباني عن فسخ عقده مع المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، سارعت العديد من المنتخبات لربط الإتصال به.

وأشارت مصارد فرنسية، اليوم الإثنين، أن منتخبات آسيوية وعربية ربطت إتصالاتها مع الناخب الوطني الأسبق “حاليلو” وهذا للإستفادة من خدماته.

في مقدمتها منتخب تركيا الذي تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة، ومنتخبي الإمارات ومصر الذي يريده بعد نهاية مونديال روسيا 2018.

يذكر، أن وحيد حاليلوزيتش بات مطلبا جماهريا بالنسبة للشارع الجزائري، بعد إعلان إقالته من منتخب اليابان، للعودة على رأس الخضر.

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