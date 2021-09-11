حال الدنيا.. ناس تحت التراب تزورنا في المنام وآخرون في الحياة لا يردون السلام

هذا هو حالنا في الدنيا، ناس تحت التراب وتزورنا في المنام، وناس فوق التراب ولا ترد علينا السلام. ويمكن أن تسكن قصرا وتضيق بك الحياة، وقد تسكن كهفا ويشرح الله صدرك.

قد تكون أبيضا ويستحلك السواد، وتكون أسودا ويشعّ منك النور. و يكون لك إخوة و تعيش وحيدا ، وقد تكون وحيدا ولك إخوة.

ويمكن أن ترى الأصدقاء يطعنون ظهرك، وقد ترى الأعداء ينقذون حياتك. قد ترى أغنياء يرتشون وفقراء يتصدقون، ولهذا سميت دنيا.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb