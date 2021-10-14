حال الناس..

واعلم أن..

اعلم أن الحياة مؤلة جلها، وكَبَدٌ كلها، وعليك بين هذا وذاكَ “إتقانُ فَنّ التَّخَلّي” فكل شيء زائل، راحل، مُنتَهٍ ذاتَ يوم، سيتركك النَّاس، يرحل عنكَ مَن تُحبّ، سيختلف اهتمامُك، وتتغير قناعتك، وتَتَبّدُ أوهامُك، سيغيبُ ألَمُك، سترى ما لَم تراه من قبل، وتألَف ما للمتألَفه، فكُلّ شيء مُتَبَدّل، وإنّ تَجَذَّرَ فيكَ أن كُلّ شَيْءٍ باقٍ هُزِمت.

واعلم أنه سيهزِمُك الفتور، الخذلان، الكسل، سيطرحُكَ هواكَ أرضًا، ستَتَعلَّق حتى تَعلَق، ستَغتَرُّ حتّى تَغرَق، ستُحدّد قيمَتَك بما يقوله النَّاس عنك، ستركض خلف اللَّقَب، والكُنية، ومُسمّاك الوظيفي، ومكانتك الاجتماعية، ستصبح عبدًا لفراغك، وأسيرًا لشهوتك

واعلم أنه ستهتزّ دواخلك بالتزام التفاهة، وتكون هَشًا سهل الابتلاع، عليك أن تُدرك كيفَ تَترُك، وتعلَم كيفَ تَتَعلّم، وتنظُر مَلِيًا حتى ترى، وتبتعد عن كل سفيهٍ ضعيفٍ فارغٍ لا يَليق، انتَقِ الصَّحبَ جَيدًا، وارتَقِ بقلبِكَ أبدًا واختَر هَمّك وأشعل همّتك وابدأ مهمّتك

لهذا: أدرك كيف تمتلئ، فَرِّغ القَلب مما يَقلِبُه، والصّدر مِمَّا يُتعبُه، والعقل مِمَّا يُثقله، وسِرّ إلى الله خَفيفًا شَفيفًا، سائرًا وطائرًا، هَوِّن عليكَ التّعَلُّق واحذر التَّمَلُّق، واستَتِر عن أعينهم وراقِب مَن يراك، ويعلَمُ خطاك