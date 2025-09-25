حاملا علم فلسطين..الممثل زكريا بن محمد يدوس على العلم الصهيوني

قام الممثل الجزائري زكرياء بن محمد، في لفتة تضامنية مع فلسطين ضد ما يحدث من جرائم ضد الانسانية من قبل الاحتلال الصهيوني.

وفي فيديو “ستوري” نشره على حسابه الرسمي “الانستغرام”، يظهر من خلاله واقفا فوق البساط الأحمر على هامش مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، وواضعا قدميه على العلم الصهيوني الاسرائيلي. ورافعا عاليا العلم الفلسطيني.

وكتب زكرياء بن محمد على صورة العلم الصهيوني، “هذا هو مكانهم تحت الأقدام”.

هذا وتستعد مدينة عنابة، لاحتضان فعاليات الدورة الـ5 لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، المقررة من 24 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وجرى اختيار إسبانيا كضيف شرف لدورة المهرجان الحالية، وذلك حرصًا من إدارة المهرجان على تعزيز التعاون الثقافي والسينمائي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

ومن المُقرر أن تشمل فعاليات الدورة الحالية، 6 مسابقات رسمية، أبرزها “أفضل فيلم روائي طويل”. و”أفضل فيلم وثائقي طويل”، و”أفضل فيلم قصير”.

كما تتضمن “جائزة عمار العسكري”، و”جائزة الذكاء الاصطناعي”، التي تمنح لأول مرة في الجزائر. لعمل سينمائي أُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. في خطوة تعكس انفتاح المهرجان على التكنولوجيا والفنون الناشئة.

وستتضمن مشاركة إسبانيا عروضاً سينمائية مختارة، ولقاءات مع مخرجين وممثلين إسبان. إلى جانب أنشطة تسلط الضوء على تاريخ وتجارب السينما الإسبانية.