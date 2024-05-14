حاملا رسالة خطية من رئيس الجمهورية .. عطاف في عُمان

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء، بمسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حاملا رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى تندرج هذه الزيارة في إطار التواصل والتنسيق بين قائدي البلدين تجسيدا لما يحذوهما من إرادة مشتركة وطموح متبادل لإضفاء حركية جديدة على علاقات الأخوة بين الجزائر وسلطنة عمان وما يجمع بينهما من رصيد تاريخي متميز ومن روابط تفاهم وتعاون سمتها التوافق السياسي البناء والشراكة الاقتصادية النافعة”.