حاملو الأكياس الإصطناعية بتيزي وزو واقع مر مع المرض يقابله نقص الإمكانيات

يعيش العديد من المرضى المصابين بأمراض سرطان الأمعاء بتيزي وزو معاناة يومية مضاعفة.

وهذا بسبب النّقص الكبير في الأكياس الإصطناعية التي يستعملونها يوميا وحتّى منهم من لايسمح له مدخوله إقتناءها.

ما دفع بالجمعية الوطنيّة لسرطان الأمعاء و حاملي الأكياس الإصناعية “محمد بوضياف” بتيزي وزو أن تفكّر في مشروع لصناعة هذه الأكياس.

وهذا بمختلف أنواعها و بجودة عالية بالتنسيق مع صانع فرنسي لتكون متوفّرة لجميع المرضى.

على أمل أن يحظى مشروعها بالدّعم اللاّزم لتجسيده على أرض الواقع.

و كأن هؤلاء المرضي حاملي لا تكفيهم مرارة ان يضطروا للتعايش مع فتحة اصطناعية على جدار البطن إلى بقية حياتهم.

حتّى يزيدهم التّهميش ونقص الإمكانيات من معاناتهم.