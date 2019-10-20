حاملو شهادة المحاماة يطالبون بإعادة النظر في قرار فتح الدورة الخاصة بالتربص

طالب أصحاب شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بضرورة إعادة النظر في مطالبهم وفتح دورات للتدريب لكل الفئات.

واعتبر عدد من أصحاب هذه الشهادة في اتصال مع “النهار اونلاين”، قرار الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين بغير المنصف في حقهم.

وجاءت مطالب أصحاب هذه الشهادة بعد أن تم الإعلان عن فتح دورة خاصة للمحامين الحائزين على شهادة الكفاءة المهنية الذين إجتازوا مسابقة 2015 بجامعة الجزائر، سطيف، بسكرة عنابة وسيدي بلعباس فقط.

وقال المتحدثون أن تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة العليا هو سعي لتحقيق مطلبهم الأساسي المتمثل في شمل دورات التربص مسابقات السنوات قبل 2015.

وأوضح المتحدثون أن عدد كبير جدا من الحائزين على شهادة الكفاءة المهنية تم الحصول عليها قبل سنة 2015، متسائلين بذلك عن مصيرهم.

وطالب المحتجون أيضا لتقليص مدة التربص التي حددت بسنتين معتبرين المدة بالجد طويلة.

كما طالب الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة إعادة النظر في شرطي عدم العمل وعدم الاشتراك في نظام التأمين للإلتحاق بدورة التربص.

و اعتبر نفس المصدر أن شروط التسجيل المقدرة بـ150 ألف دينار و 500 ألف دينار للمعفيين من شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة والتربص جد غالية.

هذا وقد تم تحديد تاريخ 27 أكتوبر إلى غاية 14 نوفمبر كآخر تاريخ لإيداع الملفات.