حاملو شهادة “CAPA” الممنوعون من التربص وأداء اليمين يطالبون وزير العدل بالتدخل

نظم اليوم السبت العديد من حاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، الممنوعين من التربص وأداء اليمين، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة العليا بالعاصمة.

وجاءت وقفة هذه الفئة، بعد قرار تجميد دورة اليمين والتربص منذ 2015 بموجب أخر توصية صادرة عن الجمعية العامة التي رفضت رفع التجميد.

وطالب حاملو شهادة “CAPA” الممنوعين من التربص وأداء اليمين، وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهيمي، بضرورة التدخل لالتماس الطعن.

وذلك وفقا لما يقره القانون، لاسيما في المادة 113 من القانون 17 /13 المنظم لمهنة المحاماة.

وأعتبر أن قرار إنشاء مدارس التربص لتكوين هؤلاء والسماح لهم بأداء يمين القسم، يعد إجحافا في حق هذه الفئة، حيث وصوفها بـ”غير مشروعة “- حسبهم-.