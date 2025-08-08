حاملو البكالوريا 2025: هذه كيفية وتواريخ التسجيل النهائي للطلبة الجدد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن تواريخ التسجيلات النهائية لحاملي البكالوريا 2025.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن التسجيل النهائي سيكون إلكترونيا وبـ “صفر ورقة”. ابتداء من 10 أوت على الساعة (00سا00) إلى غاية 15 أوت 2025.

وأوضحت الوزارة أن على حاملي شهادة البكالوريا اتباع المراحل التالية:

الدُّخول إلى الأرضيّة الرقميّة عبْرَ مَسْح رمز الاستجابة السّريع (QrCode)، أو الرابط التالي:

https://progres.mesrs.dz/webetu/

ومن ثَم الوُلُوج عن طريق الحساب الظّاهر في شهادة البكالوريا.

ثم يجب التّأكد من التّوجيه، حسب الموعد المخصّص لكلّ طالب، المبَيّن في بطاقة التّوجيه.

وعلى حاملي البكالوريا الجدد دفع حقوق التّسجيل المقدرة بـ 200 دينار، باستعمال البطاقة الذّهبيّة حصرًا. وكذا دفع حقوق النّقل المقدرة بـ 150ديناراً، للمعنيّين بالاستفادة من النّقل الجامعي، باستعمال البطاقة الذهبيّة حصرًا.

بالإضافة إلى تقديم طلب الإيواء للمعنيين بالإقامة عبَرْ نفس الأرضية، وهذا باختيار 3 إقامات على الأكثر.

وفي الأخير، يتحصّل المعنيّ على بطاقة الطالب الافتراضيّة المتعددة الخدمات مباشرةً، لتحميلها على هاتفه الذّكي بعد إتمام عمليّة التّسجيل.