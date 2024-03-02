حامل: أعضاء المنتدى يجددون رفضهم لكافة القيود الاقتصادية من خلال إعلان الجزائر 

قال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل، أن دول أعضاء المنتدى جددت من خلال إعلان الجزائر رفضها لكافة القيود الاقتصادية أحادية الجانب، والمتخذة دون تشاور أوموافقة مسبقة لمجلس الأمن.

وخلال ندوة صحفية نشطها رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، قال حامل أن استعمال القوانين الوطنية يقوض من الأمن الطاقوي، لا سيما الغاز الطبيعي.

وعقب اختتام أشغال القمة الـ 7 للغاز، اليوم، اشار حامل إلى أن مجموعة عمل رفيعة المستوى تحت رئاسة الجزائر قد اجتمعت قبل أمس لمناقشة هذا الموضوع.

ومن جهة أخرى أكد كامب أن قمة الجزائر لقيت نجاحا باهراً، والذي تعكسه المشاركة الكبيرة للعديد من الدول والمنظمات. وذلك ومن خلال جودة المشاركة، أين حضر 10 رؤساء دول، وهو رقم لم يسبقنا إليه أحد.

وتابع ذات المتحدث أن قمة الجزائر للغاز عرفت إنضمام 3 دول ، وهي الموزمبيق 2022، موريتانيا 2023، وبالإضافة إلى السنغال أمس.

كما أكد حامل ان الغاز الطبيعي أصبح مهما اليوم، وأهميته ستتضاعف في المستقبل مما سيجعلنا نشهد اهتمام المزيد من الدول لتنظم إلى منتدانا الذي يشكل قيمة مضافة وفضاءات للحوار وتبادل وجهات النظر والخبرات، وهي التي تسعى إليها هاته الدول.