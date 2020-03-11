حامل اللقب يودع دوري أبطال أوروبا على يد “أتلتيكو”

غادر سهرة اليوم الأربعاء فريق ليفربول الإنجليزي منافسة كأس دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي على يد “أتلتيكو مدريد” الإسباني.

الإقصاء جاء عقب الخسارة في لقاء العودة بملعب “آنفيلد” بثلاثية لهدفين وانتهاء مباراة الذهاب بواندا ميترو بوليتانو بمدريد بفوز “الأتلتي” بهدف يتيم.

ثنائية الريدز وقعها “فاينالدوم” و”فيرمينو” في الدقيقتين 43 و94 بينما سجل “لورنتي” هدفي الروخي بلانكوس الأولين في الدقيقتين 97 و106 و”موراتا” في الدقيقة 121.

هذا بينما بلغ “باريس سان جيرمان” الفرنسي الدور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين دون رد على الضيف “بوروسيا دورتموند” الألماني.