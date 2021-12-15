حامل في شهرها السابع.. وفاة طبيبة في مستشفى فابور بالبليدة بفيروس كورونا

لقيت طبيبة بمستشفى فابور بالبليدة، حامل في شهرها السابع، مصرعها، بعد إصابتها ومعاناتها من فيروس كورونا المستجد.

الطبيبة بولعراسي تبلغ من العمر 38 سنة، حامل في شهرها السابع، توفيت وتركت ورائها أطفالها الثلاثة، بعد معاناته العدة أيام من فيروس كورونا.

وبعد إصابتها بالفيروس كانت تتلقى العلاج بمستشفى فابور، وقبل يومين إزدادت حالتها سوءا. وتم نقلها إلى مصلحة إنعاش كوفيد بمستشفى فرانس فانون بالبليدة.

أين تم وضعها تحت التنفس الإصطناعي، غير أن الفيروس تمكن من الطبيبة وظلت في حالة حرجة تصارع المرض، إلى أن فارقت الحياة فجر اليوم الأربعاء بعد 5 أيام من معاناتها من الوباء.

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