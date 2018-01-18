حامية: “أنا واثق من إمكانياتي والمنافسة لاتقلقني”

أكد المستقدم الجديد لإتحاد العاصمة، أمين حامية، أن المنافسة على المناصب في الإتحاد لا تقلقه، لأنه واثق من إمكانياته.

وخلال الندوة الصحفية المنعقدة صباح اليوم بمقر الفريق ببولوغين، صرح اللاعب السابق لشباب بلوزداد، أمين حامية، لوسائل الإعلام.

“أنا الآن في فريق كبير، أتمنى تقديم الإضافة المنتظرة مني، أدرك حجم المنافسة على المناصب في الإتحاد لكن هذا لايقلقني”.

وأضاف: “أنا واثق من إمكانياتي والمنافسة ستكون في صالح الجميع، بتقديم كل لاعب أفضل ما لديه للبروز وتحقيق أهداف الفريق”.

وتابع: “كنت أريد اللعب للإتحاد، رغم أنني قضيت مشوارا جيدا مع شباب بلوزداد، أين نلت لقب الكأس وتوجت هدافا للفريق”.

للإشارة أمضى أمين حامية خلال الميركاتو الشتوي المنصرم، عقدا يربطه باتحاد العاصمة لمدة ثلاثة سنوات.