حامية يُخيَر الحمراوة بين اللعب أو المغادرة

يعيش اللاعب محمد الأمين حامية، مهاجم مولودية وهران، ظروفا صعبة بسبب وضعيته مع الحمرواة، جعلته يفكر بالرحيل في حال عدم تسويتها.

حيث أن لاعب أولمبي المدية السابق، طالب مغادرة النادي الوهراني في حال إستمرار استبعاده من المشاركة في المباريات .

ولم يهضم حامية سبب تهميشه من قبل المدرب الشريف وزاني، الذي لم يشركه حتى في وديات الحمراوة وهي مااعتبرها اللاعب انه غير مرغوب به.

وطالب اللاعب من إدارة المولودية منحه وثائقه وتسريحه لأحد الأندية الراغبة بضمه في حال ما إذا كان لا يدخل ضمن أولويات المدرب.

تجدر الإشارة أن حامية إنضم للمولدية هذه الصائفة قادما من إتحاد العاصمة بعد أن فشل في حجز مكانة رسمية مع الفريق.