حاولوا اقتحام الرئاسة رفضا لسكنات “حوش الريح”.. تقديم 6 مكتتبين أمام وكيل الجمهورية

مثل، اليوم الخميس، أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، 6 مكتتبي عدل من بينهم امرأة للتحقيق والاستماع إليهم. بعد محاولة اقتحام مقر رئاسة الجمهورية في المرادية.

كما تم جلب المشتبه فيهم من طرف مقاطعة الشرطة القضائية الوسطى. حيث رفضوا موقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” بحوش الريح بمفتاح ولاية البليدة.

وكان المكتتبين قد أطلقوا حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لتغييرها.

وللاشارة، سبق وأن نظم المكتتبين وقفة احتجاجية أمام مقر وزار السكن للتعبير يوم 12 أفريل. للتعبير عن رفضهم عن سكنات “حوش الريح” .