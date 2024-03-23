 حاولوا الفرار إلى أوكرانيا.. بوتين يعلن الحداد ويتوعد بمحاسبة المسؤولين عن هجوم موسكو 

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، بمحاسبة جميع المسؤولين عن الهجوم الذي أوقع عشرات القتلى في صالة حفلات موسيقية بإحدى ضواحي موسكو، أمس.

كما أعلن يوم حداد وطني غدا الأحد، واصفا الهجوم بأنه عمل إرهابي همجي.

وأوضح بوتين في خطاب متلفز، إن المسلحين الأربعة الذين نفذوا الهجوم على صالة كروكوس في ضاحية كراسنوغورسك شمال غرب العاصمة قد اعتقلوا قبل أن يتمكنوا من عبور الحدود إلى أوكرانيا.

وأضاف: “لقد كانوا متجهين نحو أوكرانيا حيث كانت لديهم نافذة لعبور الحدود، وفقا لمعلومات أولية، وسنحدد هوية كل من وقف وراء الإرهابيين وكل من أعدّ الهجوم وسيواجهون مصيرا لا يحسدون عليه”.

وكشف الرئيس الروسي، أنه تم اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تعمل الآن على تحديد وكشف قاعدة المتواطئين مع الإرهابيين.

وأكد ذات المتحدث، أن جميع منفذي هذه الجريمة ومنظميها ومدبريها سينالون العقاب العادل والحتمي.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد اعلنت، ارتفاع عدد الجرحى جراء هجوم كروكوس الإرهابي إلى 140 شخصا.