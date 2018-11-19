حاويات لحوم «كمال البوشي» تفوح في ميناء وهران!   

المديرية العامة لميناء وهران قدمت طلبا من أجل إخراجها وإتلافها

30 حاوية لحوم استوردتها شركة «دنيا مايت» فسدت منها 7 على مستوى الميناء

قدمت المديرية العامة لميناء وهران طلبا لقاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، يقضي برفع قرار الحجز على عدد من حاويات اللحوم الفاسدة ومقطورة شاحنة التابعة لشركة «دنيا مايت» التي تعود ملكيتها إلى «كمال البوشي» المتهم الرئيسي في قضية محاولة إغراق الجزائر بـ7 قناطير من الكوكايين شهر ماي المنصرم، وهذا من أجل إخراجها من ميناء وهران.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، نقلا من مصادر على صلة بالقضية، فإن وفدا من المديرية العامة لميناء وهران مكون من المستشارين القانونيين ومحامي المؤسسة المينائية، قد تنقل الأسبوع الفارط إلى محكمة سيدي امحمد.

أين قدّم طلبا رسميا لقاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في فضيحة تهريب 700 كلغ من الكوكايين ومحاولة إدخالها إلى الجزائر، فضلا عن كونه نفس القاضي الذي وقع على قرار الحجز على اللحوم التي كانت مستوردة في نفس الحاويات التي عثر فيها على الكوكايين.

وهذا من أجل إخراجها من الميناء بسبب الروائح الكريهة المنتشرة على مستوى محيط الميناء، وهو ما يشكل أضرارا صحية على عمال الميناء والسكان القاطنين بالقرب منه.

وحسب ذات المصدر، فإن الحاويات المحجوزة والتي لم تعد صالحة للاستهلاك بعد فتحها في إطار عملية التفتيش، والتي لاتزال محجوزة بالميناء، بلغ عددها 7 حاويات، بالإضافة إلى مقطورة شاحنة انتشرت منها الروائح الكريهة، وصار الأمر عاجلا من أجل إخراجها من الميناء وإتلافها وفق الإجراءات الصحية المتبعة.

وأكدت المصادر التي أوردت الخبر لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، قد رد في نفس اليوم على طلب مديرية ميناء وهران، أين أمرهم بالتنسيق مع مصالح مديرية أملاك الدولة في وهران بحكم أن السلع المعنية هي سلع محجوزة في نظر القانون، وهي تابعة قانونيا لمديرية أملاك الدولة بوهران.

وهو ما يستدعي أن يقدم طلب رفع الحجز لقاضي التحقيق وإخراجها من الميناء وإتلافها وفق الأطر القانونية من قبل الجهة التي تملكها، وهي مديرية أملاك الدولة لوهران.

وتجدر الإشارة إلى أن أزيد من 30 حاوية محملة باللحوم استوردتها شركة «دنيا مايت» تم حجزها في إطار عملية الكشف عن شحنة الكوكايين، وتم بيعها بالمزايدة على مستوى ولاية وهران، شهر جويلية المنصرم. عبد الرحمن سالمي