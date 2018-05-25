حايز بندروية جديد إتحاد العاصمة!

يتجه فريق إتحاد العاصمة لحسم أولى الصفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث ضمن الاتحاد خدمات المدافع الايسر لفريق رائد القبة حايز بندروية.

وتدرج اللاعب بندروية في كل الفئات الشبانية لفريق إتحاد العاصمة قبل أن ينتقل إلى نادي رائد القبة قبل موسمين.

وتألق بندروية بشكل لافت للإنتباه خلال الموسم الماضي، ما فتح له أبواب المنتخب الوطني لفئة اقل من 21 سنة.

ويقترب فريق سوسطارة من حسم صفقة مدافع شبيبة القبائل رضواني و مهاجم شباب باتنة محيوز، إضافة الى المغترب بن يمينة و مدافع من الدرجة الثانية الهولندية محمد مزغراني في انتظار الحسم مع الافارقة.