حبة العقبي: انتخابات نزيهة وشفافة تأتي بنظام سياسي يستجيب لكل التطلعات

أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على أهمية العمل التشاوري والجماعي

في كل ما يتعلق بالقضايا الوطنية التي تحدد مستقبل البلاد، بما في ذلك إنشاء هيئة وطنية للتحضير ومراقبة الرئاسيات القادمة.

وقال حبة العقبي في تصريح للصحافة في ختام أشغال اللقاء التشاوري، حول إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بالتحضير والتنظيم

للرئاسيات القادمة أن المشاركين ناقشوا بكل حرية واتفقوا على ضرورة إنشاء هذه الهيئة الجامعة، مؤكدا على أهمية العمل التشاوري الجماعي

في كل القضايا الوطنية التي تفي بمطلب الشعب في مجال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، حيث قال إن خلاصة هذه الندوة

سترفع إلى رئيس الدولة، موضحا بأن تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة،تؤدي إلى بناء نظام سياسي جديد يستجيب لمختلف التطلعات المعبر عنها.

وذكر ذات المسؤول بأن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح سيواصل المشاورات مع الطبقة السياسية والشخصيات بصفة يومية

مبرزا أن لقاء اليوم هو مكمل للمشاورات التي يجريها رئيس الدولة، ولم يطرح فيه المشاركون مسألة تأجيل الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال حبة العقبي بأنه يحق للطبقة السياسية والأحزاب المشاركة في الرئاسيات، طرح اهتماماتها، مشيرا إلى أن الحوار سيشمل كل الفئات.