حبة “علك” تطيح بمجرم أمريكي قتل طالبة منذ 40 عاما

أُدين أمريكي يبلغ من العمر 60 عامًا بقتل طالبة عُثر على جثتها في ولاية أوريغون عام 1980.

ويتطابق حمضه النووي، الذي عُثر عليه على قطعة من العلكة، مع الحمض النووي الموجود على جثة المرأة الشابة.

وأدين أمريكي بجريمة قتل ارتكبت عام 1980 في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة. حسبما ذكر المدعي العام في مقاطعة مولتنوماه في بيان صحفي نُشر في 18 مارس. حيث تم التعرف عليه بفضل الحمض النووي الموجود على العلكة، ومع ذلك يقول إنه بريء.

في 15 جانفي 1980، اختفت باربرا تاكر، وهي طالبة تبلغ من العمر 19 عامًا في كلية ماونت هود المجتمعية، في المساء. ويقول شهود إنهم رأوا امرأة “تلوح بذراعيها ووجهها ملطخ بالدماء” وسمعوا امرأة تصرخ من بعيد.

ولم يتم العثور على جثتها إلا في صباح اليوم التالي من قبل الطلاب الذين كانوا في طريقهم. إلى الفصل “في منطقة غابات بين طريق كين وموقف سيارات المدرسة”. وفقًا للمدعي العام، وأضاف أنه من الواضح أن الشابة “تعرضت للاختطاف والاعتداء الجنسي والضرب حتى الموت”.

لسنوات عديدة، ظل مرتكب هذه الجريمة مجهولا. لكن التقدم التقني في الحمض النووي يجعل من الممكن إحراز تقدم في التحقيق.

وهكذا، في عام 2000، تم إرسال العينات المأخوذة من جثة باربرا تاكر إلى المختبر لتحليلها.

واكتشف أحد علماء الأنساب الملف الشخصي لروبرت بليموث ووصفه بأنه “مساهم محتمل”. في الحمض النووي الموجود على جثة الطالبة الشابة.

وبدأ المحققون عملية مراقبة سرية على الرجل البالغ من العمر ستين عامًا. عندما بصق الأمريكي العلكة على الأرض، التقطتها الشرطة وقامت بتحليلها.

والمفاجاة، فإن الحمض النووي الذي تم تحليله هو نفسه الذي تم العثور عليه أثناء تشريح جثة باربرا تاكر.

في 8 جوان 2021، تم احتجاز روبرت بليموث قبل احتجازه في ولاية أوريغون.

ومع ذلك، فقد أدين رسميًا بتهمة قتل من الدرجة الأولى وأربع تهم أخرى بالقتل من الدرجة الثانية.