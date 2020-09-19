حبس المُؤثرين أحمد حسن وزينب بسبب ترويع إبنتهما

أثار الزوجان المصريان الشهيران على اليوتيوب، أحمد حسن وزينب، جدلا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بسبب مقطع فيديو نشراه على قناتهما.

وتم توقيف اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق الجاري معهما قبل أيام، بتهمة ترهيب طفلتهما في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال محامي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، أن النيابة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

وجاء ذلك، بعدما استمعت النيابة المصرية لأقوال الأخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.

وقال أخصائي الأمومة والطفولة، إن أحمد حسن وزوجته أرهبا طفلتهما ويستغلانها في التربح من نشر فيديوهات مسيئة لها.

مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعرضان فيها حياة طفلتهما للخطر، ولكن هناك بلاغا آخر تقدم به مجلس الأمومة والطفولة ضدهما بشأن فيديو آخر.

هذا وأمر النائب العام أمس الجمعة، بإخلاء سبيل المتهمين أحمد حسن وزوجته زينب، بكفالة مالية.

وتم تكليف المجلس القومى للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما.