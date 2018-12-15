حبس امرأتين بتهمة تهريب أقراص مهلوسة عبر مطار هواري بومدين

أمرت محكمة الدار البيضاء شرق العاصمة، نهاية الأسبوع الفارط، بإيداع امرأتين رهن الحبس المؤقت بسجن الحرّاش.

وذلك عن تهمة المتاجرة في المؤثرات العقلية، إثر توقيفهما متلبّستين بجرم محاولة تهريب 200 قرص من نوع «سوبيتاكس» و«ّبريغابالين» عبر مطار هواري بومدين في إحدى سفرياتهما المبرمجة من فرنسا إلى الجزائر.

وحسب مصادر “النهار”، فإن عميلة توقيف المشتبه فيهما وهما امرأتان في العقد الثالث من عمرهما مقيمتان بالعاصمة.

وفي يوم الوقائع المصادف لشهر سبتمبر الفارط، تمّ توقيفهما من قبل رجال الضبطية لمطار هواري بومدين، إثر إحباط عملية تهريبب ما يقدّر بـ200 قرص مهلوس.

حيث ضبط بحقيبة المتهمة الأولى 50 قرصا مهلوس من نوع “بريغابالبين” وكمية أخرى تقدّر بـ150 قرص من نوع «سوبيتاكس» بحوزة المتهمة الثانية.

وهذا خلال عودتهما من فرنسا عبر طائرة الخطوط الجوية الجزائرية، وعليه تمّ إحالة المعنيتين على جهات التحقيق بمحكمة الدار البيضاء المختصة إقليميا بناء لإجراءات التلبّس.

وحسب ذات المصدر، فإن الموقوفتين اعترفتا بحيازتهما للأقراص المهلوسة، ناكرتين جرم ترويج .

حيث أقرتا بأنهما اشتريتا السموم المضبوطة بغرض استهلاكها كونهما مدمنتين على تعاطيها.

وأمام التصريحات تقرّر تحويل المشتبه فيهما على المؤسسة العقابية بالحراش، بأمر من المحكمة، إلى حين مثلوهما أمام نفس الهيئة القضائية الأسبوع المقبل.