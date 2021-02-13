حبس رئيسي ناديين بعين أزال في سطيف بتهمة المتاجرة بأنياب الفيلة

الدرك حجز 5 أنياب وزنها أكثر من 11 كلغ وقيمتها أكثر من 3 ملايير سنتيم

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطيف، نهار الخميس الماضي، بإيداع مدرب ورئيس النادي الرياضي الهاوي ورئيس النجم الرياضي لبلدية عين أزال بسطيف، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بتهمة المتاجرة بمادة العاج.

القضية عالجتها فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بسطيف بناء على معلومات تفيد بوجود شخص يملك كمية من مادة العاج، حيث تم تحديد هوية هذا الشاب الذي تبين أنه ينحدر من بلدية عين أزال ويبلغ من العمر 34 سنة ويعمل بصفته رئيسا لفريق النجم الرياضي لبلدية عين أزال الذي ينشط في القسم الشرفي برابطة سطيف.

وبعد استصدار أمر بالتفتيش من وكيل الجمهورية بمحكمة سطيف وتمديد الاختصاص تمت مداهمة منزله وتفتيشه وتم العثور على خمسة أنياب للفيلة كانت مخبأة بإحكام.

وبعد اقتياد المشتبه به إلى مقر الدرك والتحقيق معه، كشف عن هوية شريكه الذي سلمه هذه الأنياب للاحتفاظ بها في منزله والذي يبلغ من العمر 38 سنة وهو مدرب ورئيس النادي الرياضي الهاوي ببلدية عين أزال والذي ينشط بالقسم الشرفي، حيث تم توقيفه أيضا للتحقيق معهم في مصدر هذه الأنياب التي تحتوي على مادة العاج والتي تكون دخلت أرض الوطن عن طريق التهريب لعدم وجود مثل هذه الحيوان في الجزائر.

وتفيد مصادر “النهار” أن وزن الأنياب المحجوزة يقدر بـ 11.5 كلغ، أما قيمتها المالية ففاقت 3 ملايير و400 مليون سنتيم.

وقد جرى تحرير محاضر جزائية وتقديمه المشتبه بهما للمثول أمام وكيل الجمهورية ومن ثم تحويلهما أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.