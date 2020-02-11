حبس سائق حافلة تسبب في مجزرة مرورية ومقتل 8 مسافرين في سوق أهراس

أمرت قاضي التحقيق بمحكمة سوق أهراس، خلال الساعات القليلة الماضية، بايداع السائق المتسبب في حادث المرور المميت بالمشروحة في سوق أهراس، الحبس المؤقت.

وتم حبس السائق، إلى غاية تاريخ مثوله أمام العدالة، وذلك عن تهمة القتل الخطأ والجرح الخطأ، وعدم تخفيض السرعة في المنعرجات والمنحدرات.

وكذا تهمة مخالفة الأحكام المتعلقة بالأضرار بالمسالك العمومية وملحقاتها.

وتم حبس المعني، بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة .

و جاء حبس السائق، على خلفية حادث المرور الأليم ، الذي شهدته منطقة المشروحة على محور الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي عنابة وسوق أهراس.

أين تعرضت حافلة لنقل المسافرين، إلى انقلاب، مما أودى بحياة 8 أشخاص وجرح 28 آخرين.