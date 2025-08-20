حبس شاب اعتدى بالضرب على والده المسن بالعاصمة

تابعت محكمة الشراقة شابا في العقد الثاني من العمر يدعى”ب.ر” بتُهمة التعدي على الأصول. وذلك على خلفية اعتدائه على والده المسن بالضرب. مسببا له إصابة خطيرة على مستوى اليد.

وجاء تحريك الدعوى العمومية، عقب شكوى تقدم بها مسن أمام مصالح الأمن، تُفيد تعرضه للضرب من قبل ابنه الوحيد بسبب إدمانه على المخدرات ما سبّب له إصابة خطيرة على مستوى اليد أُلزم حاليا بإجراء عملية جراحية في أقرب الآجال.

المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت، مثُل للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، تراجع عن اعترافات أمام مصالح الضبطية بمركز الأمن. وانكر اعتداءه على والده بالضرب وأكد أنه دفعه دون قصد ليسقط أرضا.

الضحية حضر وأكد أن ابنه ومنذ تورطه في عالم المخدرات بات خطرا على العائلة، فرغم أنه متزوج وأب لطفلة، إلا أنه لا يزال يتعاطى المخدرات بعد كل محاولات علاجه لاقلاعه عن هاته السموم، وأشار أنه تبليغه عنه وتوجهه للأمن كان بغية اتخاذ تدابير علاجية بحقه بالدرجة الأولى.

المتهم خلال نهاية المحاكمة، عاد وعبر عن ندمه وطلب الصفح من والده.

من جهتها وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً مع 300 ألف دج غرامة مالية بحقه، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة عام حبساً موقوف النفاذ مع 20 ألف دج غرامة مالية.