حبس شبكة إجرامية تنظم رحلات هجرة غير الشرعية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع شبكة إجرمية متكونة من 16 شخص مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. من بينهم 3 اشخاص مدبرين رئيسيين للعملية. مع إصدار امر بالقبض لاحد المتهمين المتواجد هذا الأخير في حالة فرار.

و الى تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في المقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر الوسطى. ،التي تمكنت من توقيف 16 أشخاص مشتبه فيهم في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية. مع حجز قاربين نزهة، ومحرك بحري. إضافة إلى خزان من الحجم الكبير. ومبالغ مالية ناتجة عن هذه الرحلات. من بينها مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بقيمة 2810 أورو. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدرب 595.000 دج. مع حجز ايضا بندقية صيد ،و ثلاثة منبهات ضوئية للبواخر ،و جهاز تحديد المواقع GPS. مع العثور أيضا على أربعة من كبسولات من المؤثرات العقلية، وأربعة صدريات للنجاة .

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتهريب المهاجرين ضمن شبكة إجرامية منظمة ، تعريض حياة و سلامة الأشخاص للخطر المساعدة و عدم التبليغ عن الجريمة ، مع انتحال هوية الغير ،و استهلاك المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية .

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