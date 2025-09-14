حبس شخصين ببشار بعد ضبط 69 كلغ كوكايين بحوزتهما

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت، بتهمة استيراد ونقل كمية من الكوكايين، حسب بيان لوكيل الجمهورية لدى الهيئة القضائية ذاتها.

وجاء في البيان، “أنه عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية و المادة 34 مكرر1 من القانون رقم25-03 المعدل و المتمم للقانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بهما، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات و المؤثرات العقلية، قامت مصلحة البحث والتحــري ببشار التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، يوم 06 سبتمبر 2025 بتوقيف المدعو بابا حامد عبد الحكيم البالغ من العمر 62 سنة على متن شاحنة مقطورة تحمل كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) وزنها 69كغ و850 غرام .

وإستمرارا في التحقيق الإبتدائي تم توقيف شخص آخر هو المدعو ( ع محمد أمين ).

بتاريخ اليوم 14 سبتمبر 2025، بعد تقديم المشتبه بهما أمام نيابة الجمهورية تم متابعتهما عن طريق التحقيق القضائي من أجل جناية الإستيراد و الحيازة و النقل و التخزين و الحصول على المخدرات قصد وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة و التي من شأنها الإضرار بالصحة العمومية و التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية وتبييض الأموال. يضيف المصدر ذاته

وبعد سماع المتهمين من طرف قاضي التحقيق أمر بوضعهما رهن الحبس المؤقت.