حبس شخص حاول دخول الجزائر “حراقة” بعدما استفاد من 750 أورو منحة السفر للخارج

أمرت محكمة الجنح بتبسة، اليوم الأربعاء، بوضع متهم موقوف يدعى (ش . أ) رهن الحبس المؤقت، لمتابعته بجنحة الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 175 مكرر 1 من قانون العقوبات، والمادتين 01 و01 مكرر من الأمر 96/22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، وذلك بموجب إجراءات المثول الفوري.

وأشار بيان لوزارة العدل أن وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة يعلم الرأي العام أنه بتاريخ 8 ديسمبر 2025 حوالي الساعة التاسعة ليلًا، تم توقيف المدعو (ش . أ) وهو بصدد الدخول إلى التراب الوطني قادما من دولة شقيقة بطريقة غير شرعية خارج المعبر الحدودي، بعد استفادته من منحة السفر المقدرة بـ750 أورو، مرتكبا هذه الوقائع من أجل التهرب من الشروط القانونية التي تفرضها الاستفادة من هذه المنحة لا سيما شرط مدة الإقامة خارج الوطن. وبتفتيش المعني عثر بحوزته على مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 700 أورو.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي، تم تقديم المعني أمام قاضي قسم الجنح قبل أن يتكرر تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل.