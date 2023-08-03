حبس شخص ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية بسبب إفتعال حرائق بعين الدفلى

تم مساء أمس الأربعاء، حبس شخص ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية. للإشتباه في تورطهم بإحراق ممتلكات غابية في ولاية عين الدفلى.

وحسب بيان للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحسانية “ولاية عين الدفلى”، أنّه جرى توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم في قضية الإضرام العمدي في ممتلكات غابية. حيث تمّ إيداع شخص الحبس ووضع إثنين آخرين تحت الرقابة القضائية.

ووأشار البيان إلى أنه وفي إطار مواصلة التحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحسانية “عين الدفلى” في قضية الإضرام العمدي في ممتلكات غابية. تمّ توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم.

وبعد تقديمهم أمام الجهات القضائية، جرى إيداع شخص الحبس ووضع إثنين آخرين تحت الرقابة القضائية.