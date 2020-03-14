حبس شقيقة دنيا بطمة بتهمة الإبتزاز!

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في المغرب، أمس الجمعة، أمره بإحالة ابتسام بطمة، شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، للسجن.

وجاء حبس شقيقة الفنانة المغربية، على خلفية تورطها في تسيير حساب “حمزة مون بيبي” الذي كان ينشط في الإبتزاز والتشهير.

وتتابع الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها من أجل تهم تتعلق بـ”المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”.

كما أحيلت المتهمة العاشرة في ملف “حمزة مون بيبي” عائشة عياش، على سجن الأوداية بمراكش بعدما تقرر متابعتها في حالة اعتقال.

وسبق أن تمت إدانة 4 متهمين آخرين بالسجن سنتين لكل واحد منهم، وغرامات مالية، بتهمة تورطهم في تسيير حساب “حمزة مون بيبي”.