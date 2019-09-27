حبس شيخ يجلبُ ” ليريكا” من تونس ويروجها في القل بسكيكدة 

تمكن اليوم الجمعة، عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة القل، غربي ولاية سكيكدة، من وضع حدا لنشاط لشيخ اختص في ترويج المؤثرات العقلية.

ويتعلق الأمر بشيخ يبلغ من العمر 64 سنة، الذي تم حجز بحوزته 720 قرص من نوع “ليريكا” وكان يروجها على مستوى عدة بلديات بالجهة الغربية للولاية.

هذه العملية التي جاءت اثر معلومات تحصلت عليها مصالح الأمن بالقل تفيد بأن المعني يستقدم هذا النوع من المؤثرات العقلية من الجارة تونس بدون وصفة طبية.

وكان يمررها عبر الحدود بطريقة غير شرعية، قبل أن يقوم بتروجها، ليتم ترصده وتوقيفه بعد عودته من رحلة إلى تونس، وبتفتيشه العثور على الكمية المذكورة.

بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر من الأوراق النقدية من العملة التونسية والجزائرية.

هذا وسيتم الأحد تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القل، لمتابعته في قضية تتعلق بالحيازة قصد الترويج للمؤثرات العقلية.