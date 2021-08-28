حبس صاحب مخبرة ضبط متلبسا بتسويق خبز مصنوع بعلف الدجاج في المدية!

وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواڤية أصدر بيانا حول الواقعة

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواڤية في مجلس قضاء المدية، عن إيداع صاحب مخبزة بإقليم البرواڤية، الحبس المؤقت، لضبطه متلبسا ببيع وتسويق خبز مصنوع من علف الدواجن.

وحسب بيان أصدره وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواڤية، فإنه جرى فتح تحقيق ابتدائي بخصوص ممارسات غير قانونية ارتكبها صاحب المخبزة، بعدما تم ضبطه في حالة تلبس بتحضير خبز الشعير بمادة “خاصة بتغذية الدجاج”، وادعائه بلافتة إشهارية وضعها في واجه المحل، يعلن من خلالها عدم وجود مادة “الفرينة” التي ضبطت كمية منها داخل مخزن المخبرة قدر وزنها بـ 70 قنطارا.

وكشفت التحقيقات في هذه القضية، أن صاحب المخبزة قام بممارسة المضاربة في مواد واسعة الاستهلاك مدعمة من طرف الدولة، ليحال بموجبها كل من صاحب المخبرة ومشتبه فيه آخر من قبل مصالح مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغش، بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة بمدينة البرواڤية، للمثول أمام النيابة العامة، التي حوّلت ملف القضية على قاضي التحقيق.

وبعد الاستماع إلى المشتبه فيهما والاطلاع على الأدلة الدامغة التي كشفت نشاط التدليس الخطير المتمثل في تحضير الخبز بمادة موجهة لتغذية الدجاج كان يضعها على وجه الخبز لإيهام المستهلكين بأنها خبز شعير أصلي، ومواصلته الغش والمضاربة ببيع الخبز بسعر 15 دينارا على أساس أنه مصنوع من سميد القمح الصلب، تقرر إيداع صاحب المخبزة الحبس المؤقت، فيما تم وضع المتهم الثاني تحت الرقابة القضائية.

للإشارة، فإن القضية استقطبت أنظار الرأي العام وخلفت تنديدا واستنكارا كبيرين.