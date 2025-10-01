حبس عجوز انخرطت في عصابة أحياء ببلوزداد

أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد احكاما تراوحت بين عامين الى 7 سنوات حبس نافذ لـ9 اشخاص شكلوا عصابة أحياء زرعت الرعب وسط سكان حي بلوزداد بالعاصمة. من بين افراد هذه العصابة عجوز في العقد السادس من العمر “ر.ف” رفقة صديقتها. و 6 شباب اخرين تراوحت اعمارهم بين 20 إلى 30 سنة. مع إصدار حكما يقضي بالبراءة لطالبة جامعية كانت متواجدة ضمن أفراد هذه الشبكة الاجرامية.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال قضية الحال انطلقت اطوارها بعد تلقي مصالح الامن بلاغات عبر الخط الأخضر 1548 بالتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة. لبلاغ مفاده نشاط مشبوه. لعصابة احياء بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس. حاولوا زرع الرعب وسط سكان حي بلكور نصيرة نونو. وحي العربي تبسي بالعاصمة. كما تم رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة من طرف المصالح المختصة.

حيث انتقلت عناصر الامن إلى عين المكان، أين تم توقيف 9 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم اشخاص مسبوقين قضائياً، مع ضبط وحجز اسلحة بيضاء من نوع سيوف ,وحجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة من نوع البرڨابالين ومحلول مخدر

المتهمون وأثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة ،أنكرو التهم المنسوبة اليهم. وصرحوا انهم نشب شجار بين افراد حيهم وحالوا التدخل لحل المشكل ولم يشكلوا اي عصابة احياء. مؤكدين بانه لم يكن هناك اي تنظيم مسبق. ملتمسين مع هيئة المحكمة بتبرئتهم. وبعد التماس وكيل الجمهورية ضدهم اقصى العقوبة ،اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره.