حبس عصابة تضمّ امرأتين حولوا مسكنا عائليا لمحل دعّارة بمعسكر

تمكّنت فرقة البحث و التدخّل للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، نهاية الأسبوع من توقيف جماعة أشرار، تضمّ 6 أشخاص بينهم امرأتان.

تترواح أعمارهم بين 23 و38 من بينهم امرأتانحوّلوا مسكن عائلي إلى محل للممارسة الفسق والدعارة.

ويعود المسكن العائلي حسب تحريات الفرقة المحققة، لامرأة في الثلاثينات من العمر بأحد أحياء المنطقة رقم 12 بمدينة معسكر

العملية تمت بعد الترصد لمحيط المسكن المشبوه وتفتيشه وحجز مبالغ مالية من عائدات الدعارة، حيث تم فتح تحقيق ضد المشتبه فيهم الموقوفين حول الأفعال المنسوبة إليهم.

التي أمرت بوضعهم رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهم وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة