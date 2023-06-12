حبس فتاتين نشرتا مواضيع أجوبة البكالوريا على مواقع وسائل الاتصال بالجلفة

أوقفت مصالح الأمن بولاية الجلفة فتاتين قامتا بنشر مواضيع واجوبة البكالوريا أثناء فترة الامتحانات، بولاية الجلفة.

وبحسب ما جاء في بيان من نيابة الجمهورية لدى محكمة الجلفة، فإنه بتاريخ 12 جوان 2023 تم رصد منشور من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها، الذي قامت من خلاله المشتبه فيهما (غ، إ) و (ق،إ) بنشر على مواقع وسائل الإتصال مواضيع الأجوبة الخاصة بامتحان البكالوريا دورة جوان 2023

ليتم إصدار حكما ضد المتهمتين بالسجن عام حبسا نافذا وغرمة مالية قدرت بـ 50 الف دينار مع إيداعهما الحبس بالجلسة.