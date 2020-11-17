حبس قاتل ممرض بخنجر ووضع شخصين تحت الرقابة القضائية في تبسة

بعد جريمة القتل التي شهدتها “عقلة قساس” الأسبوع الماضي

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة في تبسة، أمس، المتهم الرئيسي في جريمة قتل بواسطة السلاح الأبيض، البالغ من العمر 25 سنة، فيما استفاد شخصان تتراوح أعمارهما بين 26 و28 سنة من إجراء الرقابة القضائية.

وقائع الجريمة التي راح ضحيتها الممرض “ش.ع”، في العقد الثالث من عمره، يعمل في العيادة متعددة الخدمات في بلدية “عقلة قساس”، تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، عندما وقعت ملاسنات في ساعة متأخرة من الليل بين الضحية والجاني اللذان يقيمان في نفس الحي الشعبي، لتتطور إلى اشتباك بالأيدي، فأخرج الجاني سكينا وطعن به الضحية بحضور عدد من الأشخاص، حيث سقط الضحية وسط بركة من دمائه، قبل تدخل عناصر الأمن والحماية المدنية، الذين نقلوا الضحية للعيادة الطبية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك، متأثرا بالإصابة التي تلقاها في القلب.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة، أمر بالتحقيق في الجريمة، وأمام غضب أهالي وأقارب الضحية، أقدم العديد من الأشخاص على إضرام النار في المنزل العائلي للجاني، وكادت أن تحدث الكارثة لولا سرعة تدخل عناصر الشرطة والحماية المدنية، الذين تمكنوا من السيطرة على النيران، لينتقل الدعم من أمن الولاية ممثلا في الفرقة الجنائية التابعة لأمن الولاية التي تكفلت بالتحقيق بالتنسيق مع أمن دائرة “العقلة” بعد توقيف الجاني، ثم توقيف 6 أشخاص آخرين، وبعد تقديم الأطراف تحت حراسة أمنية مشددة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة ومنها قاضي التحقيق، تم إيداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت واستفاد شخصان من الرقابة القضائية والإفراج عن البقية.