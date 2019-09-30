حبس قاض بتهمة تعاطي الرشوة في سعيدة

علمت “النهار أونلاين” من مصدر مطلع، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الحساسنة بسعيدة أودع قاضي شؤون الأسرة بذات المحكمة، الحبس.

وأوضحت المصادر أن قاضي شؤون الأسرة متهم بتعاطي الرشوة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام القاضي المتهم العامل بمحكمة الحساسنة، بابتزاز مواطنة، حيث طلب منها مبلغ 10 ملايين سنتيم.

وكان المقابل نظير تلك الرشوة، هو تسوية إحدى القضايا التي توجد فيها ضحية الابتزاز ضمن المتقاضين.

وقد أبلغت المواطنة الضحية مصالح الشرطة بما تعرضت له من ابتزاز، لتقوم بتصوير مبلغ 20 ألف دينار لاستخدامه كطعم.

وقد عثر محققو الشرطة على ذلك المبلغ لدى القاضي المتهم، الذي راح يحاول إنكار تلقيه رشوة، وقال إن علاقة تربطه بالمواطنة.