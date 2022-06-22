حبس محامي يبتز زملاءه عبر الفايسبوك

أمر عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع محامي بنقابة العاصمة في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش بعدما تمت متابعته بتهم القذف و الابتزاز عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك “.

حيثيات القضية حسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار تعود. بعد ان اودع بعض المحامين بنقابة العاصمة شكوى لدى نيابة محكمة سيدي امحمد ضد شخص مجهول. قام بفتح صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” باسم موح باب الواد. كان ينشر عليها منشورات يبتز من خلالها المحامين و المحاميات بنقابة العاصمة. خلال فترة الحملة الانتخابية لتجديد مجلس منظمة المحامين بالعاصمة حيث قام بابتزازهم من اجل منحه تقارير وملفات.

كما قام بتهديدهم بنشر حياتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”. وبعدها قام بتغيير اسم صفحته الى الجندي المجهول.

وبعد التحقيق تبين ان المتهم صاحب تلك الصفحة هو محامي بالعاصمة ومتحصل على شهادة الماجستير. و كان يمارس الابتزاز ضد زملائه حوالي 20 محامي أغلبهم الذين ترشحوا للانتخابات نقابة العاصمة. و ذلك من خلال الفحص الدقيق الوعاء المعلوماتي الخاص به ،و رقم هاتفه. في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.