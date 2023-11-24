حبس محمد رمضان بهذه التهمة

قضت محكمة الجنح بجنوب الجيزة، في مصر، بالحبس سنة “غيابي” على الفنان محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد البنك التجاري الدولي “cib”.

وجاء هذا الحكم، بعدما ادعى رمضان أن الدولة قامت بالحجز على ثروته الطائلة في البنوك بدون مصوغ قانوني.

وتبين لاحقاً أن الحجز على رصيده وفاء لحكم التعويض الخاص للطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

ويحق لمحمد رمضان المتواجد حاليا في الرياض لتقديم أول حفل له في النسخة الرابعة من موسم الرياض، الطعن على الحكم خاصة وأنه غيابي، بشرط المثول أمام هيئة القضاء بنفسه.

وقد يتم حبس الفنان بنفس الجلسة حال تأكيد الحكم، أو إطلاق سراحه إذا تم قبول الطعن وتخفيض العقوبة إلى الغرامة.

وتعود وقائع القضية إلى شهر جوان من العام 2021، عندما خرج محمد رمضان عبر مقطع فيديو ليعلن تلقيه اخطاراً من البنك الذي يتعامل معه في مصر، بالتحفظ على كل أمواله.

ووجه رمضان رسالة أقرب للتحدي مؤكداً أن الأموال المتواجدة داخل منزله لا تقلّ عن رصيده في البنك.

ونقلت “سيدتي نت” بنفس اليوم عن من مصدر مسئول عدم صحة ما نشره محمد رمضان حول تحفظ الدولة على أمواله في البنوك المصرية.

مؤكداً أن الإجراء القانوني هو “التحفظ الإداري” بطلب من الفريق القانوني للطيار الراحل أشرف أبو اليسر. حتى يتسنى لهم ضمان صرف التعويض الذي تم القضاء به من المحكمة المصرية.

وسبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكما نهائيا يقضي بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه. على سبيل التعويض للطيار الراحل أشرف أبواليسر.

وجاء ذلك، بسبب نشر الفنان محمد رمضان لصورة وفيديو من داخل كابينة القيادة وادعاء انه يتولى قيادة الطائرة بنفسه.