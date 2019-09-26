حبس مدير تعاونية الحبوب ورئيس مركب ومسؤول رابطة الفروسية بسيدي بلعباس بتهمة الفساد

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس رئيس مركب تعاونية الحبوب والبقول الجافة ومدير التعاونية،ورئيس الرابطة الولائية للفروسية الحبس المؤقت.

وبذات القضية تم وضع رئيسة المصلحة التجارية التابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة تحت الرقابة القضائية.

وحسب ما تحوز النهاراونلاين عليه ان المتهمين متابعون بسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والتزوير واستعمال المزورللاستفادة من مزايا غير مستخقة.

كما سبق وأن النهار انفردت بتحقيق في القضية من طرف العدالة.

عملية التحقيق في القضية باشرتها الفرقة المالية والاقتصادية والتي كشفت عن تحويل 1600 قنطار من الشعير بسعره المدعم.

كما أسفر التحقيق أن 1600 قنطار من الشعير يتم بيعه للخواص وفوترته باسم الرابطة الولائية للفروسية.