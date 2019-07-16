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حبس مدير صندوق التقاعد في البليدة و5 إطارات بتهمة الفساد

أخبار الجزائر
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حبس مدير صندوق التقاعد في البليدة و5 إطارات بتهمة الفساد
بقلم سارة. ق

أمر قاضي التحقيق بمحكمة البليدة، اليوم الثلاثاء، بإيداع مدير وكالة البليدة للصندوق الوطني للتقاعد رفقة 5 إطارات، الحبس المؤقت.

ووجهت لمدير صندوق التقاعد والإطارات المتهمين تهم فساد ثقيلة، من بينها سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية والتزوير.

ويُشتبه في المتهمين قيامهم بالتحايل عن طريق منح 130 شخصا معاشات تقاعد بموجب ملفات مزورة تم إيداعها بالصندوق، حيث أظهرت التحقيقات أن بعض أولئك المستفيدين متوفين، وأن المتورطين كانوا يستولون على جزء من تلك المعاشات والعلاوات.

وكان وزير العمل السابق مراد زمالي، قد جرى استدعاؤه من طرف قاضي التحقيق، للمثول أمامه كشاهد في القضية، رفقة إطارات آخرين من الوزارة.


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