حبس مدير مؤسسة تنظيف وتزيين المحيط في عين وسارة

القرار شمل أيضا رئيس الحظيرة وأعوان حراسة بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق

التحقيقات جاءت بعد شكوى من أحد الخواص بشأن سرقة معدات حفّارة بئر تقليدية

أمر، نهار أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة الاختصاص في “عين وسارة” شمال غرب عاصمة الولاية الجلفة. بإيداع مدير مؤسسة تنظيف وتزيين المحيط لبلدية “عين وسارة” المعروفة “بتافو” TAFAW. الحبس المؤقت، في المؤسسة العقابية بمدينة “عين وسارة”.

حسب مصادر “النهار”، التي أشارت إلى أنه بعد تلقي شكوى من طرف ضحية تعرض لسرقة معدات تخص “حفارة بئر”. ملك له محجوزة على مستوى حظيرة مؤسسة “تافو” التابعة لحظيرة بلدية “عين وسارة”.

القرار شمل أيضا رئيس الحظيرة وأعوان حراسة بعد مثولهم أمام قاضي التحقيق

حيث فتحت مصالح أمن دائرة “عين وسارة” تحقيقا في القضية، استمعت خلاله لعدة أطراف منها رئيس الحظيرة. وحراسها ومدير مؤسسة النظافة “تافاو” – يضيف ذات المصدر – بأنه قد تأكد أن “حفارة البئر التقليدية”. تم حجزها من طرف مصالح الدرك الوطني، حين ما كانت تقوم بعملية حفر نقب من دون رخصة في إقليم بلدية “عين وسارة”.

وبعد نقلها إلى حظيرة ذات المؤسسة، وبعد مدة اكتشف مالكها فعل السرقة. حيث قدم شكوى لدى المصالح المختصة، القضائية منها والأمنية، التي قامت بفتح تحقيق في القضية. حيث قدمت كافة الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص في “عين وسارة” بتهم تكوين جماعة أشرار. تبديد أموال خاصة محجوزة والسرقة الموصوفة المقرونة بظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة. الذي أحال ملف القضية أمام قاضي التحقيق لذات المحكمة، حيث تم إيداع 3 منهم الحبس المؤقت. في المؤسسة العقابية ووضع اثنين تحت نظام إجراءات الرقابة القضائية.