حبس ممثلة أمريكية وزوجها بعد تقديم رشاوي لولوج ابنتيهما الجامعة

قضت محكمة أمريكية على الممثلة لوري لوفلين بالحبس لمدة شهرين في فضيحة تتعلق بالقبول في جامعات أمريكية لابنتيها.

فيما قضت المحكمة بحبس زوجها مصمم الأزياء، موسيمو جيانولي، لمدة 5 أشهر.

ووفقا لما ذكرته شبكة “CNN” الإخبارية، يأتي حبس الزوجين بعد تقديم رشاوي جامعية من أجل دراج أبنائهما فى جامعات مرموقة فى الولايات المتحدة.

كما قضت المحكمة بتغريم الممثلة لوري لوفلين نجمة المسلسل التليفزيوني فول هاوس، 150 ألف دولار وزوجها موسيمو جيانولي البالغ من العمر 57 عاما 250 ألف دولار.

كما اشتمل الحكم على أن يمضيا 100 ساعة و250 ساعة في الخدمة العامة.