حبس ممرضة كوبية بمستشفى الوادي بتهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الوادي، مساء اليوم الأربعاء، بإيداع ممرضة كوبية تعمل بمصلحة الولادة بمستشفى الأمومة والطفل بالوادي، الحبس المؤقت.

وقد وجهت للممرضة وهي تعمل بإحدى قاعات المستشفى التي شهدت حريقا فجر أمس الثلاثاء، تهمة الإهمال المؤدي إلى الوفاة.

ومثلت الممرضة رفقة مواطنة لها وهي طبيبة، أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق، في إطار التحقيقات حول كارثة مصرع 8 رضع بعد حريق بالمستشفى.

وكان حريق قد اندلع في أولى ساعات الصباح أمس الثلاثاء بمستشفى الأمومة والطفل بالوادي، ما خلف مصرع 8 أطفال حديثي الولادة اختناقا أو حرقا.

وكان قاضي التحقيق قد أمر في وقت سابق هذا المساء بإيداع مدير المستشفى ومن الطاقم الطبي وشبه الطبي الحبس المؤقت.